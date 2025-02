TV-Plan für WM-Quali-Spiele steht fest

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und der Salzburger Privatsender zeigen je vier Spiele des österreichischen Männer-Nationalteams im Wettstreit um einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Quali wird von Juni bis November ausgetragen.

WM-Quali-Auftakt gegen Rumänien am 7. Juni

Den Auftakt in Form eines Heimspiels gegen Rumänien zeigt der ORF (7. Juni). Das finale Spiel gegen Bosnien-Herzegowina (18. November) ist bei ServusTV zu sehen. Dazwischen warten noch Begegnungen mit San Marino und Zypern. Die Rechte an der WM selbst hält der ORF. Angesichts der Fülle an Spielen würde es nicht überraschen, wenn der ORF auch dort eine Kooperation mit einem Privatsender anstrebt.