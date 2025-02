Flüchtiger Scheren-Räuber stellte sich der Polizei

Nach einem versuchten Raub am Samstag in der Früh in Innsbruck, bei dem das Opfer mit einer Schere bedroht und zur Herausgabe von Geld oder Drogen aufgefordert worden war, stellte sich ein zunächst noch flüchtiger Verdächtiger jetzt der Polizei. Sein mutmaßlicher Komplize war bereits am Wochenende festgenommen worden.