Neuer Spieler für 99ers vor dem „Zitter-Freitag“

„Das ist ein richtig komisches Gefühl. So etwas habe ich in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt“, zeigte sich Headcoach Harry Lange am Sonntagabend mit der Tabellensituation seiner 99ers leicht überfordert. Nach ihrem letzten Spiel im Grunddurchgang sind die Grazer Vierter, doch der Verbleib in den Top-6 (inkl. direktem Play-off-Einzug) ist noch nicht fix, entscheidet sich erst am letzten Spieltag, wo die 99ers spielfrei sind.