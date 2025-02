Messerattacke in Villach++ Papst im Krankenhaus

In Villach ereignete sich am Samstag eine blutige Messerattacke, nun hat die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft für den Täter beantragt. Außerdem: Papst Franziskus muss aufgrund gesundheitlicher Probleme weiter im Krankenhaus bleiben. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 17. Februar, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.