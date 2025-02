Putzfrau mit einer HIV-infizierten Spritze bedroht

Auch wenn er am Montag nicht zum Prozess in Linz erschienen war, fällte der Richter ein Urteil über einen 22-jährigen Beschäftigungslosen. Dieser soll am 27. September des vergangenen Jahres eine Putzfrau auf der Toilette des Südbahnhofmarktes bedroht haben. Wenn sie ihn nicht in Ruhe ließe und das stille Örtchen verlasse, würde er mit einer HIV-infizierten Spritze zustechen.