Neues Service-Center für ausländische Fachkräfte

Schwerpunkte sind IT und Pflege

Gefragt sind in der zunehmenden Digitalisierung beispielsweise Spezialisten für Softwareentwicklung, Cybersecurity, Datenanalyse und Cloud-Technologien. „Wenn wir als Region wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir internationale Talente gewinnen und bei uns im Land halten“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll bei der Eröffnung. Vor allem auch Pflegekräfte sollen schnell Fuß fassen und hier Unterstützung bekommen.