„Der Orden hat kein Herz für die Schulkinder!“

Am Montag war auch Salzburgs Bildungsdirektor Rudolf Mair für ein Gespräch an der Schule. „Sollten auch die letzten Rettungsversuche scheitern, schauen wir, dass die pädagogische Kontinuität gegeben ist“, so Mair. Er betont, dass auch die städtischen Volksschulen ein hohes Niveau in der Ausbildung garantieren würden. Erste Planungen, wie es für die zerrissene Schule im Herbst weitergehen könnte, starten. Schlussendlich komme es aber auch auf die Wünsche der Eltern an. Von den Schulen Campus Mirabell und Schallmoos war schon die Rede, heißt es aus Elternkreisen.