Rangnick, Haaland – und Meisterteller in Leipzig?

Konkret lief es so. Der Moderator warf Studiogast Rangnick folgende These zu seiner Verwertung hin: „Mit Ralf Rangnick hätte RB Leipzig mindestens einmal die deutsche Meisterschaft gewonnen.“ Rangnicks kurze Replik: „Stimmt.“ Dann tauchte er in die Erklärung ein. „Kommt allerdings auch darauf an, in welcher Rolle und welcher Funktion.“ Er alleine hätte den Titel wohl nicht geholt. Warum er trotzdem überzeugt ist, dass es möglich gewesen wäre? „Weil man es damals verpasst hat, Erling Haaland zu verpflichten.“