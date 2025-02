Jetzt spricht die Familie der beiden Todesopfer

Das Statement wurde auf der Seite der Stadt München veröffentlicht. Wie berichtet, waren Amel und Hafsa bei der Attacke am Donnerstag so schwer verletzt worden, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen wurden bei der Amokfahrt verletzt, als ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi fuhr.