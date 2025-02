Pool-Party? „Diesmal nehme ich meine Trainer mit“

„Vielleicht gehe ich heute noch in den Swimmingpool – diesmal nehme ich aber meine Trainer mit“, plant Weltmeisterin Camille Rast bereits ihre Gold-Party (bereits in Killington ging es für die 25-Jährige samt Rennanzug ins Wasser). Die Schweizerin krönte ihre starke Saison im Slalom am Samstag mit dem größten Triumph ihrer Karriere.