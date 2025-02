Sicherheit: Wurden Sie schon Opfer einer Straftat?

Michael Ludwig (SPÖ): Ja, bei mir wurde bereits eingebrochen. Das war auch der Anlass für die Installation einer Alarmanlage. Waffen im öffentlichen Raum kommen für mich nicht infrage. Ich setze mich daher schon lange für ein generelles Waffenverbot in ganz Wien, das konsequent und lückenlos von der Polizei kontrolliert werden muss, ein.

Christoph Wiederkehr (NEOS): In meinem Privatleben habe ich keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, aber im Rathaus bin ich durch eine Alarmanlage und die Wiener Rathauswache gut geschützt.

Karl Mahrer (ÖVP): Durch meine Arbeit in der Polizei kenne ich die Wiener Probleme sehr gut. Dort habe ich natürlich umfangreiche Waffenausbildungen und Selbstverteidigungskurse abgeschlossen und weiß, wie man sich in brenzligen Situationen verhalten muss. Mein Zuhause ist mit einer Alarmanlage gesichert. Ich war auch schon einmal Opfer eines Wohnungseinbruches.

Dominik Nepp (FPÖ): Zum Glück ist bis jetzt keines meiner Familienmitglieder Opfer einer Straftat geworden – und auch ich persönlich nicht. Allerdings haben wir zu Hause eine Alarmanlage. Nichtsdestotrotz muss gegen die steigende Kriminalität in Wien entschieden aufgetreten werden.

Judith Pühringer: Für mein Sicherheitsempfinden in den eigenen vier Wänden reicht es mir, die Wohnungstür ins Schloss fallen zu lassen und die Tür zu versperren. Vor vielen Jahren wurde aber einmal in meine Wohnung eingebrochen, und ich kann mich noch gut an das unangenehme Gefühl erinnern, dass jemand in einen sehr privaten Bereich eingedrungen ist.