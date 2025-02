Katharina Truppe schafft es im WM-Riesentorlauf nicht unter die Top 30, durfte im WM-Modus aber nochmal runterfahren und reiht sich auf Position 28 ein. Am Samstag im Slalom will die Kärntnerin angreifen, der Wohlfühlfaktor in dieser Disziplin ist größer. „Gott sei Dank sind die Slalom-Ski kürzer“, schmunzelt sie im krone.tv-Interview.