Scheib? „Kann verstehen, wie sie sich gefühlt hat“

„Jetzt geht‘s erst richtig los“, scherzte Katharina Liensberger im krone.at-Interview auf den WM-Slalom am Samstag angesprochen. Im Riesentorlauf am Donnerstag war das rot-weiß-rote Aufgebot bei der Siegerehrung zum Zuschauen verdammt, zu groß war der Rückstand auf Weltmeisterin Federica Brignone und ihre Stockerl-Kolleginnen Alice Robinson und Paula Moltzan. Für eine Schrecksekunde sorgte ÖSV-Kollegin Julia Scheib. „Ich kann verstehen, wie sie sich gefühlt hat“, so Liensberger.