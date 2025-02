Trauer um Gastro-Visionär und Fischzucht-Profi

Auch im Alter immer aktiv

Noch mit über 80 brachte sich Alfons Sicher als Seniorchef im Betrieb ein, genoss es, mit Gästen zu plaudern und lieferte sogar seine geliebten Räucherfische aus.

Am 6. Februar schloss er im 85. Lebensjahr für immer seine Augen. Die Verabschiedung des Kärntner Fischrestaurant-Pioniers, liebevollen Gatten, stolzen Vaters und Großvaters findet am 21. Februar in der Pfarrkirche Tainach statt.