Vincent Kriechmayr und Manuel Feller bilden in der Team-Kombination ein Duo und viele Österreicher gehen von einer Medaille aus. Nachdem Kriechmayr schon Zeit liegen lässt, muss Manuel Feller alles riskieren und scheidet aus. „Für den vierten Platz fahren wir nicht da her“, resümiert Feller, der in den technischen Bewerben voll angreifen will.