Meillard: „Das war so ein Ding der Speed-Fahrer“

Gold, Silber und Bronze für die Schweiz in der Team-Kombination der Herren. Bei den Speed-Fahrern hat man nach dem tollen Abschneiden in Abfahrt und Super-G den Rasierer am Kopf angesetzt. Bei den Technikern will man sich auf die Rennen fokussieren. „Das war so ein Ding der Speed-Fahrer“, schmunzelt Slalom-Ass Loic Meillard im Interview gemeinsam mit Franjo van Allmen.