Spontandienst nicht geschafft: Kellnerin entlassen

Völlig überraschend erhielt die Mitarbeiterin einen Anruf, sie solle am selben Tag mehrere Stunden früher als vereinbart ihren Dienst antreten, was die Dienstnehmerin berechtigt abgelehnte. Darauf folgte prompt die nächste Änderung des Dienstplans für den Folgetag: Sie solle an ihrem freien Tag ebenfalls arbeiten. Die Reaktion des Arbeitgebers auf ihre erneute begründete Ablehnung war drastisch: Zunächst teilte er ihr die fristlose Entlassung per Firmen-Chat mit, drei Tage später folgte das schriftliche Auflösungsschreiben.