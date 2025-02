„Hoffe, wir beide können es bald besser umsetzen“

Mirjam Puchner und Katharina Liensberger haben sich nach ihrem fünften Platz in der neuen WM-Teamkombi nicht ganz zufrieden gezeigt. In Zukunft möchte man aber gemeinsam erfolgreicher sein. Den Slalom im Ziel zu verfolgen, war für Puchner nicht einfach, gibt sie zu: „Ich war so aufgeregt“, so die Speed-Spezialistin. Für den Spezialslalom am Samstag sei es allerdings ein gutes Training gewesen, kann Liensberger dem heutigen Auftritt dann doch etwas Gutes abgewinnen.