Hütter sicher: „Das tut auch der Stimmung gut“

Knapp am WM-Podest vorbei: Cornelia Hütter und Katharina Huber landeten in der Teamkombi am Dienstag auf dem sechsten Platz. „Es ist wichtig, dass wir insgesamt als Nation wieder eine Medaille erobert haben“, zeigt sich Hütter dennoch zufrieden. Gar nicht nach Plan verlief der neue Bewerb unterdessen für das Duo Christina Ager und Katharina Gallhuber. Und doch kann man auch Positives mitnehmen.