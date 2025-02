Bursche bricht 21-Jährigem vor der Disco die Nase

Gemeinsam mit einem Freund (18) ging es in eine Disco in Neulengbach, um dort zu feiern. Nach zwei Bier wagte sich der 15-Jährige erstmals an die „harten Sachen“ – es floss reichlich Bacardi-Cola. Vom Alkohol spürbar angeschlagen, gab es dann noch einen Rempler von einem jungen Lokalbesucher.