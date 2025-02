Hütter scherzt: „Bin eine schlechte Zuschauerin“

Cornelia Hütter hat in der neuen Teamkombi der Frauen am Dienstag den sechsten Platz für ihr Team herausgefahren. Der Slalom verspricht spannend zu werden – eine Herausforderung auch für die ÖSV-Dame, wie sie gegenüber „Sportkrone.at“ verrät: „Ich bin generell eine schlechte Zuschauerin, vor allem wenn es dann auch noch um mein Team geht“. Die Fahrt von Katharina Huber wird sie so wohl etwas zitternd verfolgen.