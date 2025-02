Puchner: „So ist das auch etwas für die Zukunft“

In der neuen Teamkombi der Frauen hat Mirjam Puchner am Dienstag Platz drei in der Abfahrt erreicht und zeigt sich nicht komplett zufrieden mit ihrer Fahrt. Und doch ist die Erleichterung bei der 32-Jährigen groß. Nachdem die Abfahrts-Silbermedaillengewinnerin den neuen Wettbewerb anfänglich kritisch gesehen hatte, hat die gesammelte Erfahrung ihre Sicht nun geändert: „Es ist bei so einem Großevent eine mega spannende Sache“, schwärmt Puchner.