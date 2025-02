Donaufeld peilt Titel an – Aufstieg kein Thema!

In Lauerposition befindet sich Donaufeld vor dem Rückrundenauftakt in knapp zwei Wochen in der 3. Liga. Zwei Punkte hat die Michorl-Elf Rückstand auf Winterkönig Krems. „Wir wollen am Ende der Saison ganz oben stehen. Das Zeug dazu haben wir“, klingt Michorl von seiner Mannschaft überzeugt. Den ganzen Talk gibt es im Video.