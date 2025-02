Suchaktion: Oberkärntner spurlos verschwunden

Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau verließ am Sonntag, 9. Februar, gegen 10 Uhr seine Wohnung in Möllbrücke, um allein einen Spaziergang zu machen. Der 53-Jährige kehrte jedoch nicht zurück und ist seit diesem Zeitpunkt auch telefonisch nicht mehr erreichbar.