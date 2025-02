Prozess zu IS-Terrornetzwerk ++ Mehlwürmer

Ein 19-Jähriger aus dem IS-Netzwerk des Swift-Terrorverdächtigen Beran A. wurde in Wien verurteilt. Und: Seit heutigen Montag sind in Europa bis zu vier Prozent eines neuartigen Mehlwurmpulvers in verschiedenen Lebensmitteln erlaubt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 10. Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.