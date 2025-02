„Mothl“ Mayer schwärmt: „Es war wirklich gewaltig“

Beim „Krone Charity Race“ in Saalbach am Montag hat sich Matthias „Mothl“ Mayer gut gelaunt präsentiert und der Ski-WM ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Als Vorläufer an den Start zu gehen und dann die Stimmung im Ziel zu erleben, sei gewaltig, so der ehemalige Ski-Rennläufer.