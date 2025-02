Für Sportwetten Kaviar veruntreut und verscherbelt

An unbedingter Haft vorbeigeschrammt

Am Ende gewährte der Schöffensenat dem Wahl-Kitzbüheler eine wohl allerletzte Chance in Freiheit. Das Urteil von 18 Monaten bedingter Haft und 1440 Euro Geldstrafe nahm der 55-Jährige sofort an. Auch siebeneinhalb Monate aus einer früheren Verurteilung wurden zu seiner Freude nicht widerrufen.