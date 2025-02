„Haue mich noch mehr für Burgi rein als sonst!“

Nach Dressen-Auktion keinen Schilling mehr gehabt

Am beeindruckendsten ist aber der Dachstuhl des Wohnhauses. In der Corona-Zeit hat der Präsident des Rapid-Fanklubs Wiener Linien, wo er als Oberwerkmeister in der Hauptwerkstatt arbeitet, ein Museum errichtet. 220 Schals und 50 historische Dressen bilden den Kern der Ausstellung. Seine ersten Trikots hat Brzosowski am ersten Tag von Andy Marek in Hütteldorf bei einer Auktion gekauft: „Danach hatte ich keinen Schilling mehr im Geldbörserl.“