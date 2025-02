Winterurlauber wollten über Rodelbahn zu Berghotel

Feuerwehr traute sich nur mit vier Ketten

Die Urlauber alarmierten ihre Unterkunft, via Polizei landete der Hilferuf gegen 19.20 Uhr bei der Feuerwehr Eben am Achensee. „Hier hätte ich mit dem Pkw nach 100 Metern umgedreht“, ordnet Einsatzleiter Daniel Paulitsch die Dimension der Unvernunft ein. Mit je vier Ketten an den Fahrzeugen kämpfte man sich zum feststeckenden Audi vor. Per Seilwinde verhinderte man den Absturz. Die örtliche Bergrettung lieferte dann vier passende Schneeketten auf den Berg. Damit ausgestattet, fuhr einer der Helfer mit dem Audi ins Tal.