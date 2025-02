Unbekannte brachen in steirisches Gymnasium ein

Einbruchsalarm am Wochenende im obersteirischen Bruck an der Mur: Bislang unbekannte Täter stiegen zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh in das dortige Gymnasium ein. Eine Passantin bemerkte eine offenstehende Tür und alarmierte die Polizei. Die Täter durchsuchten mehrere Kästen im Konferenzzimmer.