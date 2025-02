Herbst überzeugt: Sie ist unser heißes Eisen!

Beim „Krone“-Stammtisch in Saalbach hat sich Ex-Slalom-Ass Reinfried Herbst am vergangenen Samstag schon voller Vorfreude auf die technischen Disziplinen gezeigt. „Dass es die ÖSV-Athleten draufhaben, das ist unbestritten, es muss nur dann auch am Papier sein“, erklärt der 46-Jährige. Bei den Damen hat er vor allem Julia Scheib auf der Rechnung hat. Von den bisherigen Leistungen des ÖSV-Teams bei der Ski-WM ist der ehemalige Rennläufer aber ohnehin schon begeistert.