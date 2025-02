„Glaube, darauf können wir irrsinnig stolz sein“

Bei der Medaillenentscheidung hatten in der WM-Abfahrt von Saalbach am Samstag weder die „Goldene“ Stephanie Venier noch Ariane Rädler viel mitzusprechen. Und doch zeigen sich die beiden ÖSV-Athletinnen nach dem Rennen glücklich über den bisherigen WM-Verlauf. Venier schickt in Richtung aller Kritiker: „Ich glaube, nach den ersten WM-Rennen können wir irrsinnig stolz auf uns sein.“