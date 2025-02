Schröcksnadel: „Das ist ja ein Blödsinn!“

Peter Schröcksnadel im TV-Interview! Der ehemalige ÖSV-Präsident plaudert nach Raphael Haasers Silber im WM-Super-G über „seinen“ Schützling, Erinnerungen an Saalbach 1991, die damals geholten elf Medaillen für Österreich, die Sicherheitsdebatte in den Speed-Bewerben und darüber, warum die Nachwuchsdiskussion in Österreich „ja ein Blödsinn“ ist (alles im Video oben).