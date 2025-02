Vincent Bueno: „Es wird bunt, wild und crazy!“

Sie spielen die Rolle von Jojo – was können Sie darüber erzählen?

Ich spiele einen Filipino. Na no na ned. Ich bin ja auch einer (lacht). Hier darf ich aber einen Filipino spielen, der vollkommen wienerisch redet. Ich musste sehr viele Sprüche und den typischen Wiener Akzent lernen. Ich bin zwar damit in Wien aufgewachsen, aber es ist trotzdem etwas anderes, denn als Kind mit Migrationshintergrund kann man das so trotzdem nicht sprechen.