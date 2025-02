Innerhofer: „… dann hab ich’s nicht verdient“

Christof Innerhofer hat sich nach seinem Auftritt im WM-Super-G enttäuscht gezeigt und doch vom Event in Saalbach geschwärmt. „Ich habe einige Weltmeisterschaften miterleben dürfen, doch diese ist die wahrscheinlich schönste“, so der Routinier. In seinem vielleicht letzten WM-Rennen landete der 40-Jährige auf dem 24. Platz und seufzt: „Wenn ich so fahre, dann habe ich das Ticket für die Abfahrt nicht verdient“. Doch vielleicht war es ja nicht sein letzter WM-Auftritt, wie der Südtiroler durchblicken lässt ...