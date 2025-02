Bizarrer Vorfall: Fluss färbte sich über Nacht rot

Ein Fluss in einem Vorort von Buenos Aires hat in der Nacht zum Donnerstag eine blutrote Farbe angenommen. Anwohner sind beunruhigt über den Vorfall. Mehrere Industriebetriebe und Müllverbrennungsanlagen befinden sich in der Gegend. Das Wasser mündet in den Río de la Plata, der an ein Naturschutzgebiet grenzt. Das argentinische Umweltministerium leitete Ermittlungen ein.