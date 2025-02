Kollision auf Skipiste: Kiefer und Hand gebrochen

Schrecklicher Skiunfall am Donnerstagnachmittag im Tiroler Paznaun: Zwei Urlauberinnen krachten auf einer Piste bei hohem Tempo zusammen und verletzten sich schwer. Unter anderem erlitten beide Knochenbrüche. Auch am Glungezer in Tulfes (Bezirk Innsbruck-Land) ereignete sich ein fataler Wintersportunfall.