„Das Einzige, was ich Lindsey gesagt habe …“

Felix Neureuther im krone.at-Video-Talk! Der Ex-Profi und nunmehrige TV-Experte spricht in Saalbach mit Michael Fally darüber, wie er am Wiener Hauptbahnhof Menschen beglückte, wie sehr er sich für Stephanie Venier freut, was er den österreichischen Herren beim Super-G zutraut und – im liebenswürdigen Neureuther-Schmäh-Style – was er Lindsey Vonn im Zielraum gesagt hat (alles im Video oben).