Umstrittenes „Müllzentrum“ behördlich genehmigt

Seit 1. Januar wird auf Getränke-Einweg-Kunststoffflaschen und -Aludosen Pfand eingehoben, um sie einem Recyclingprozess zuzuführen. Jene Pfandgebinde der kleineren Händler, die nicht mittels Pfandautomaten wie etwa in Supermärkten verarbeitet werden, werden in Säcken vom Getränkehändler zurückgenommen und anschließend in ein Sammel-, Zähl- und Presszentrum transportiert. Das Zentrum für Tirol und Vorarlberg sollte laut Betreiber EWP Recycling GmbH im Schönwieser Gewerbegebiet Starkenbach entstehen. Mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger haben sich per Unterschrift dagegen ausgesprochen. Sie fürchten Lärm und Gestank. Seitens der Betreibergesellschaft wurde stets betont, dass die Bedenken völlig unbegründet seien, weil täglich höchstens 15 Lkw-Fahrten als Anlieferer zu erwarten seien und in der Ablieferung nur zwei pro Woche.