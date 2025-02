Trotz Stunk im Stiegenhaus wollen Nachbarn helfen

Für Ärger in einer Wohnanlage in Ebergassing im Bezirk Bruck an der Leitha sorgt seit Jahren ein Mann in den 60ern, der offensichtlich nicht mehr für sich selbst sorgen kann. Davon zeugt nicht nur beißender Geruch im Stiegenhaus vor seiner Wohnungstür, den nicht einmal dort aufgehängte Wunderbäume überdecken können, sondern auch, dass der kranke Mann immer wieder Nachbarn für nötige Besorgungen um Hilfe bitten muss.