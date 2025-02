Grazer sollen entscheiden: Soll Stadt Burg kaufen?

Auch wenn die jüngste Volksbefragung zum Verschubbahnhof-Lärm in Graz-Gösting nur elf Prozent der betroffenen Bevölkerung in die Wahlkabinen lockte, zeigte sich Initiator Alexis Pascuttini (KFG) zufrieden. Daher setzt er jetzt zu einem Dacapo an – eine Volksbefragung zur Burg Gösting soll her!