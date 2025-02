Senior bei Forstarbeiten von Baum getroffen – tot

Enkel schlug sofort Alarm

Der Enkel setzte sofort einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Am Mittwochvormittag gab die Polizei dann die traurige Nachricht bekannt, dass der Senior am Dienstag an den Folgen des schrecklichen Unfalls verstorben sei.