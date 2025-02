„Wir schauen schon, dass wir mehr Medaillen haben“

Nach Silber im Parallel-Bewerb zum Auftakt bei der Ski-WM in Saalbach stattete das Schweizer Team der „Krone“ einen Besuch im „Home of Snow“ ab. Wendy Holdener, Luca Ärni, Thomas Tumler und Delphine Delphine Darbellay gaben sich bestens gelaunt und schmunzelten auf die Frage von Moderator Michael Fally, wie viele Medaillen sie denn Österreich bei der WM gönnen würden: „Wir schauen schon, dass wir am Ende mehr haben.“