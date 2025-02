Luft-Hunderter: Aus schon im ersten Quartal?

FPÖ ist zurückhaltender geworden

Wobei die Blauen in der Tonalität – im Vergleich zu den letzten Jahren in der Opposition – schon zurückhaltender geworden sind: Im Regierungsprogramm liest man von einer „bedarfsgerechten Anpassung“. Und nach der Arbeitsklausur am letzten Wochenende verkündete FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, dass der Luft-Hunderter „einer tiefgehenden Überprüfung“ unterzogen werde. Ziel sei weiterhin eine Abschaffung, aber eben „faktenbasiert“.