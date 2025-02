Großdemo gegen Blau/Schwarz ++ Rotes Kreuz

Am Dienstagabend findet am Wiener Ballhausplatz eine Großdemonstration anlässlich des 25. Jahrestags der ersten ÖVP-FPÖ-Regierung statt. Und: Rotes Kreuz in Radkersburg unter Druck: Nach anonymem Hinweis werden Missstände vom Landesverband überprüft. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 4. Januar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.