Auf Landes-Grundstücken sollen Wohnungen entstehen

Komplett-Überblick der Grundstücke ist in Arbeit

Die Oppositionsparteien forderten dabei in mehreren Anträgen eine Nutzung für geförderten Wohnbau. Die Überlegungen der Landesregierung gehen ebenfalls in diese Richtung. „Bei einer entsprechenden Eignung der Grundstücke soll förderbarer Wohnbau bevorzugt werden“, sagt Mayer.