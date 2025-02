Lange Suchaktion: Das machte der Tourengeher

Wie in der „Krone“ berichtet, tauchte ein vermisster Skitourengeher am vergangenen Wochenende nach einer stundenlangen Suchaktion – er war eigentlich mit seiner Frau unterwegs – einen Tag später zu Hause in Oberösterreich wieder auf. Jetzt hat die Polizei geklärt, was in der Zwischenzeit geschah.