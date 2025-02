Kryptische Geschichten statt Krypto-Vermögen

Ein 60-jähriger Möchtegern-Milliardär soll mit Bitcoin-Betrügereien bei seinen Opfern einen Schaden in Millionenhöhe verursacht haben. Die Geschädigten sagten heute am finalen Prozesstag in Graz aus. Der Angeklagte dementierte bis zum Schluss seine Schuld. Dann fiel das Urteil: neun Jahre Haft; nicht rechtskräftig.