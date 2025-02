Salzburg gibt Mittelfeldspieler an AS Roma ab

Seit 0:16 Uhr ist es amtlich: Wie die „Krone“ schon vorab berichtet hatte, wechselt Salzburgs Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath in die italienische Serie A. Der Franzose schließt sich der AS Roma an. Vorerst wird der Mittelfeldspieler ausgeliehen, eventuell greift im Sommer aber eine Kaufpflicht. Angeblich soll diese im Bereich von rund 18 Millionen Euro liegen.