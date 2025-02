„Könnte fast schon bei der Polizei anheuern!“

Im Interview mit krone.tv-Reporterin Annie Müller Martínez spricht der gebürtige Südtiroler darüber, wie es ist, in die großen Fußstapfen seines Vorgängers zu treten, was ihn an Krimi-Rollen fasziniert und wie er sich auf die komplexe Welt der Forensik vorbereitet hat. Besonders spannend: Er spielt einen Südtiroler – aber wie viel von ihm selbst steckt in der Rolle?